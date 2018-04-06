Картина дня: падение автомобиля с обрыва, попавшие в беду рыбаки и гибель виновника аварии

Фото и видео: автомобиль съехал с обрыва Пакри в море

Сегодня глубокой ночью автомобиль съехал с плитнякового берегового обрыва на полуострове Пакри в море. Информации о погибших нет, машина находится на дне на расстоянии примерно 10-15 метров от берега. Читайте далее...

Виновник смертельной аварии в Ида-Вирумаа выпал из окна и погиб

Молодой мужчина, ставший в январе этого года виновником тяжелой аварии вблизи Пуртсе, погиб тремя неделями позже, выпав из окна. Читайте далее...

Запись с видеорегистратора: попавший под машину ребенок чудом остался невредим

Вчера вечером в Таллинне на пешеходном переходе у торгового центра Kristiine машина сбила ребенка, который, к счастью, не пострадал. Запись с видеорегистратора показывает, насколько опасным может быть автомобиль, даже если он движется на небольшой скорости. Читайте далее...

В Австралии погиб работавший на ферме эстонец

В Австралии в расположенной на севере от Мельбурна миндалевой ферме 24-летний эстонец попал под колеса трактора и скончался в больнице. Читайте далее...

Продукты питания дорожают: цены на некоторые товары выросли более чем на 40 процентов

Индекс потребительских цен в марте этого года в сравнении с тем же показателем прошлого года вырос на 2,8 процента, а по сравнению с февралем не изменился, сообщил департамент статистики. Читайте далее...

Вице-канцлер Минфина Дмитрий Егоров резко осудил реформу пенсионной системы

Вице-канцлер Министерства финансов по фискальной политике Дмитрий Егоров в своем Twitter дал негативную оценку одобренных правительством в четверг, 5 апреля, законодательных поправок к пенсионной системе. Читайте далее...

Айнар Рууссаар станет специальным корреспондентом Postimees

К команде Eesti Meedia в мае присоединится известный журналист Айнар Рууссаар, он станет специальным корреспондентом Postimees. Читайте далее...

Студия Postimees: Певкур – ликвидация Больничной кассы даст больше свободы пациенту; Попов – реформа сеет панику

Будущий председатель Партии реформ Кая Каллас предлагает ликвидировать Больничную кассу и заказывать медицинские услуги через страховые компании. А что, если этот проект будет реализован? Смотрите видео!

Более ста человек застряли на льду Чудского озера: была организована спасательная операция

Сегодня около полудня на Чудском озере в районе Варнья во льду образовалась огромная полынья, из-за которой рыбаки не могут вернуться на берег. Непосредственной угрозы их жизни нет, пишет Tartu Postimees. Погранохрана начала спасательную операцию, в которой в том числе задействовали самолет. Пограничникам помогают и местные рыбаки. Читайте далее...

В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" в случае, если он будет построен, будет нарушать принципы прозрачности и доступности, заявил генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии (ЕК) Доминик Ристори. Читайте далее...

В Tele2 грядут нововведения