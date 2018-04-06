В Tele2 грядут нововведения

За первую неделю апреля система цифровой подписи была протестирована в таллиннских представительствах в торговом центре Foorum и на улице Йыэ. Нововведение позволит не только отказаться от распечатки договоров и сберечь бумагу (реальная экологическая польза!) Оно также должно положительно сказаться на скорости и эффективности работы представительств.

«Мы надеемся, что новая система уменьшит экологический след предприятия, ускорит продажи – и ее в конечном итоге одобрят наши клиенты», – заявила директор по продукции Tele2 Катрин Арон.

Кстати, добавила К. Арон, первые отклики на нововведение были исключительно положительные: «Клиенты теперь не будут тратить время на распечатку и подписание документов, и им больше не придется хранить эти бумаги дома. Они смогут спокойно прочитать договор на экране планшета, подписать его стилусом, а подписанный документ будет тут же отправлен по адресу электронной почты клиента».