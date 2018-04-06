В Австралии погиб работавший на ферме эстонец
6 апреля 2018 г., 14:54
В Австралии на расположенной на севере от Мельбурна миндалевой ферме 24-летний эстонец попал под колеса трактора и скончался в больнице.
Местное издание Sunraysia Daily пишет, что несчастный случай произошел в 4:30. По данным издания, у молодого человека были повреждены нижняя часть живота и лодыжка. Он было доставлен в больницу города Милдьюра, в котором позже скончался.
Молодой человек уехал в Австралию вместе со своими друзьями и супругой в январе. Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что получило сообщение о случившемся.