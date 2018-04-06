В торговом центре сработала пожарная сигнализация: реакция посетителей поразила сотрудников

Запах гари и звенящая пожарная сигнализация в торговом центре «Вирония» города Кохтла-Ярве изрядно напугали людей. Но не всех: часть покупателей беспечно решили продолжить свои магазинные дела.
Работница одного из магазинов в торговом центре «Вирония» - Анастасия Войтеховская рассказала о происшествии 4 апреля: люди почувствовали запах гари, уже вовсю звенела сигнализация, быстро распространилась информация о якобы возгорании в туалете.
«Мы, как работники магазина, обязаны попросить людей, находящихся в торговом зале, выйти на улицу. Реакция людей: ой, а можно я быстро куплю сумочку, кофточку… И с недовольными лицами выходят, когда им отказывают. Да, тревога может сработать из-за неисправности, или быть учебной, но никто не застрахован! Хочется достучаться до людей: это ваши жизни! Задумайтесь!» - написала Анастасия в социальной сети.
Потом она рассказала Rus.Postimees.ee, что многие люди, включая продавцов, все же вышли на улицу и там ждали развития событий. Потом люди разыскали охранников «Виронии», которые и предложили всем вернуться в здание. «Спасатели к нам не подходили, но они были в центре», - отметила Анастасия.
В Идаском спасательном центре Rus.Postimees.ee сообщили, что пожара в «Виронии» в тот день на самом деле не было. Как рассказала руководитель спасательного центра по коммуникациям Евгения Парв, ошибочный тревожный сигнал подал датчик автоматической пожарной системы, расположенный недалеко от кулинарной печи, сработавший, когда открыли крышку этой печи.
Парв отмечает, что в торговых центрах ошибочные срабатывания датчиков случаются время от времени, но спасатели не относятся к этому как к проблеме.
Собеседница из Спасательного департамента уверяет, что вероятность пожаров, подобных тому, что произошел, например, в Кемерово, в Эстонии мала, поскольку департамент в течение последних десяти лет активно проводит превентивную работу и осуществляет должный надзор за безопасностью объектов.
«Безопасность обеспечивается за счет роста общего уровня культуры безопасности и соответствующего поведения самих людей. Обеспечение этой безопасности начинается еще на этапе планировки строения. Для примера, бюро надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента проанализировало в прошлом году свыше 16 тысяч строительных проектов и планировок», - сообщила Егения Парв.
Она напомнила, что в каждом торговом центре выработаны свои правила эвакуации, однако есть вполне универсальные советы на всякий пожарный случай.
- Находясь в торговом центре, запоминайте свой маршрут. Обращайте внимание на расположение эвакуационных выходов (знак бегущего человека и стрелка).
- Если почувствовали запах дыма, увидели огонь или услышали звук сирены, то нужно не паниковать, а трезво оценить ситуацию.
- Позвоните в центр тревоги по телефону 112 и попытайтесь покинуть здание по максимально безопасному маршруту.
- Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом. Также нельзя подниматься на верхние этажи или пытаться спрятаться в отдаленные помещения. Надо стараться спускаться на нижние этажи, ведь дым всегда понимается вверх.
- Когда помещение в дыму, то он скапливается под потолком, поэтому важно держаться как можно ближе к полу. Для защиты органов дыхания можно использовать влажную ткань.
- Не стоит бежать, чтобы не создавать давку. Держитесь за поручни и стены.
- Если оказались в толпе, необходимо сгруппироваться: согните руки в локтях, сожмите кулаки, наклонитесь назад, чтобы сдержать толпу. Медленно двигайтесь вперед.
- Если температура по мере продвижения к выходу растет, стоит вернуться. Если оказались отрезанными от выхода или в плену огня, дайте о себе знать: по телефону 112 или просто звуками.
- Если ваша одежда загорелась - не бегите. Попытайтесь потушить пламя, катаясь по полу. Также можно завернуться в плотную одежду, чтобы ограничить доступ кислорода. Использовать воду или противопожарное одеяло.
- Не пытайтесь избавляться от фрагментов одежды с пораженных участков кожи самостоятельно, позвольте это сделать медикам. Нужно поливать водой пораженные участки и ждать помощь
Еще советы спасателей на случай, если оказались в толпе:
Изначально, заходя в помещения с большим количеством людей, запоминайте расположение ближайших выходов.
В чрезвычайных условиях не стоит вместе со всеми бежать без оглядки. Двигаясь по общему с толпой направлению, оцените ситуацию вокруг беглым взглядом, спросите себя: «Что я вижу?» Если угроза неявная, то, возможно, лучше дать толпе просто пройти вперед, стараясь при этом сместиться к ее краю и таким образом выйти из нее. Наилучшим советом по выходу из толпы является движение вместе с основной массой людей, но при этом постепенно смещаясь по диагонали к краю массовки.
Любой статичный объект в такой ситуации опасен. Избегайте столбов, решеток, перил, любых выступающих предметов. Стоит и подумать о содержимом ваших карманов. Даже безобидные ключи в сильной давке могут нанести вам серьезные повреждения.
Никогда не пытайтесь идти против толпы. Вас собьют с ног и с большой вероятностью растопчут. Если ситуация совсем плачевная, стоит пожертвовать шарфом и другими вещами, которые могут вас удушить и сильно стесняют движения. Важно и положение рук: согните их в локтях и прижмите к туловищу - так вы всегда сможете сопротивляться напирающим со всех сторон людям, не давая сдавить грудную клетку и оставляя возможность свободно дышать.
В агрессивной толпе очень важным является и ваш взгляд. Не смотрите людям в глаза - это может вызвать агрессию в вашу сторону, но и не опускайте взгляд в пол - вы будете выглядеть слабой жертвой. Лучше всего смотреть чуть ниже лица встречных людей, это поможет избежать излишнего внимания к себе и достаточно хорошо ориентироваться в происходящем вокруг.
Присутствие ребенка или женщины в такой ситуации очень опасно для их жизни. Посадите ребенка на шею, а женщину лучше вести перед собой, так она не получит резкий толчок в спину, к тому же вы всегда будете держать ее в поле зрения и сможете помочь в случае падения.
Если в толпе упали на пол, то свернитесь в клубок, закройте руками затылок. Не пытайтесь опереться на руки, их могут отдавить и сломать. Попытайтесь встать, сделав рывок корпусом и опершись на колено.
Главное - никогда не теряйте самообладание. Потеря контроля над ситуацией возможна, и вы вряд ли сможете в одиночку остановить обезумевшую толпу, но пока вы контролируете себя, вы сможете предпринять правильные действия, которые спасут вам жизнь.