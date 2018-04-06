В торговом центре сработала пожарная сигнализация: реакция посетителей поразила сотрудников

- Не стоит бежать, чтобы не создавать давку. Держитесь за поручни и стены.

- Если оказались в толпе, необходимо сгруппироваться: согните руки в локтях, сожмите кулаки, наклонитесь назад, чтобы сдержать толпу. Медленно двигайтесь вперед.

- Если температура по мере продвижения к выходу растет, стоит вернуться. Если оказались отрезанными от выхода или в плену огня, дайте о себе знать: по телефону 112 или просто звуками.

- Если ваша одежда загорелась - не бегите. Попытайтесь потушить пламя, катаясь по полу. Также можно завернуться в плотную одежду, чтобы ограничить доступ кислорода. Использовать воду или противопожарное одеяло.

- Не пытайтесь избавляться от фрагментов одежды с пораженных участков кожи самостоятельно, позвольте это сделать медикам. Нужно поливать водой пораженные участки и ждать помощь

Еще советы спасателей на случай, если оказались в толпе:

Изначально, заходя в помещения с большим количеством людей, запоминайте расположение ближайших выходов.

В чрезвычайных условиях не стоит вместе со всеми бежать без оглядки. Двигаясь по общему с толпой направлению, оцените ситуацию вокруг беглым взглядом, спросите себя: «Что я вижу?» Если угроза неявная, то, возможно, лучше дать толпе просто пройти вперед, стараясь при этом сместиться к ее краю и таким образом выйти из нее. Наилучшим советом по выходу из толпы является движение вместе с основной массой людей, но при этом постепенно смещаясь по диагонали к краю массовки.

Любой статичный объект в такой ситуации опасен. Избегайте столбов, решеток, перил, любых выступающих предметов. Стоит и подумать о содержимом ваших карманов. Даже безобидные ключи в сильной давке могут нанести вам серьезные повреждения.

Никогда не пытайтесь идти против толпы. Вас собьют с ног и с большой вероятностью растопчут. Если ситуация совсем плачевная, стоит пожертвовать шарфом и другими вещами, которые могут вас удушить и сильно стесняют движения. Важно и положение рук: согните их в локтях и прижмите к туловищу - так вы всегда сможете сопротивляться напирающим со всех сторон людям, не давая сдавить грудную клетку и оставляя возможность свободно дышать.

В агрессивной толпе очень важным является и ваш взгляд. Не смотрите людям в глаза - это может вызвать агрессию в вашу сторону, но и не опускайте взгляд в пол - вы будете выглядеть слабой жертвой. Лучше всего смотреть чуть ниже лица встречных людей, это поможет избежать излишнего внимания к себе и достаточно хорошо ориентироваться в происходящем вокруг.

Присутствие ребенка или женщины в такой ситуации очень опасно для их жизни. Посадите ребенка на шею, а женщину лучше вести перед собой, так она не получит резкий толчок в спину, к тому же вы всегда будете держать ее в поле зрения и сможете помочь в случае падения.

Если в толпе упали на пол, то свернитесь в клубок, закройте руками затылок. Не пытайтесь опереться на руки, их могут отдавить и сломать. Попытайтесь встать, сделав рывок корпусом и опершись на колено.