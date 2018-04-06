На полеты для спасения жизней не хватает денег

«Главная проблема в том, что готовность вылета для вертолетов летного отряда сейчас в период с 9.00 до 17.00 составляет 15 минут, а в остальное время – в течение 60 минут», - сказала советник отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Кристель Сийман. Она добавила, что медицинские полеты нужны, прежде всего, как транспорт для пациентов, находящихся в критическом состоянии: «Поэтому 60-минутная готовность – это недостаточно с точки зрения оказания неотложной помощи».

Она объяснила, что в здравоохранении вертолет используют при крайней надобности, и, прежде всего, в тех случаях, когда состояние пациента требует быстрого транспорта с островов на материк. В случае если состояние пациента стабильное и потребность в его транспортировке не критична по времени, и его можно транспортировать по морю (например, на пароме), то предпочитают этот вариант.

«Хуже всего обстановка на маленьких островах, где нет сильных больниц и нет возможности предварительно госпитализировать пациента», - сказала Сийман.

Эстония поставила перед собой цель, чтобы доступность скорой помощи при срочных вызовах составляла в пределах города меньше 12 минут, а в уездах – меньше 21 минуты. «В случае материковой скорой помощи мы этих целей достигли. В плане доступности медицинских полетов мы пытаемся двигаться в том же направлении, повышение круглосуточной готовности к вылету до 15 минут, конечно, этому бы способствовало», - сказала Сийман.

Департаменту полиции и погранохраны нынешние нормативы подходят

По словам советника по прессе Министерства внутренних дел Карин Казе, вертолеты, прежде всего, предназначены для исполнения основных обязанностей Департамента полиции и погранохраны, например, поисковых и спасательных работ, осуществления полетов, необходимых для пограничной и внутренней безопасности: «По договоренности с Министерством социальных дел, при необходимости, обслуживаются и медицинские полеты».

Нынешняя готовность достаточна для полиции и погранохраны, но для медицинских полетов было бы правильно иметь один вертолет с постоянно 15-минутной готовностью. «Также Министерство обороны подчеркивало необходимость 15-минутной готовности для обеспечения потребностей воздушной миссии НАТО», - добавила Казе.

Дополнительные деньги для нового члена команды

Поскольку вертолеты принадлежат Департаменту полиции и погранохраны, то министерства договорились, что ходатайство о выделении дополнительных средств подаст правительству Министерство внутренних дел. «Мы подали правительству ходатайство о необходимости взять на работу еще одного члена команды, состоящей сейчас из восьми человек (четыре члена экипажа вертолета и четыре члена технической команды), который нужен для достижения постоянной 15-минутной готовности», сказала Казе.

Появление нового члена команды увеличит годовой объем постоянных расходов на персонал на 360 000 евро, а также расходы на обучение на 175 000 евро, сюда же добавятся еще некоторые расходы, например, на оснащение и обучение полетам команды.

Кроме того, Министерство внутренних дел просит денег на повышение зарплат экипажам вертолетов. «Сейчас, например, капитан воздушного судна того же типа в частном секторе получает 6500-6700 евро в месяц, а наши пилоты - вполовину меньше. Поэтому нам сейчас сложно заниматься вербовкой нового члена летного отряда», - сказала Казе. Министерство надеется при помощи дополнительные средств увеличить зарплаты пилотов до примерно 80 процентов от зарплат их коллег, работающих в частном секторе.

Готовность через два года

«Если правительство решит выделить деньги, то начнем сразу вербовать команду, в 2019 году им будет куплено необходимое оснащение и проведены курсы», - сказала Казе. Согласно планам министерства, вывести один вертолет на круглосуточную 15-минутную готовность можно будет к третьему кварталу 2020 года.

По словам советника отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Кристель Сийтам, они работали в Афганистане и обсуждали будущее медицинских полетов в пилотами MTÜ Eesti Kiirabikopter в течение последних двух лет: «Конечно, мы будет делать это и дальше, даже в том случае, если в этом году мы правительство не одобрит ходатайство о повышении боеспособности летного отряда».