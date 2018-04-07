Математику будут преподавать роботы

Если сейчас на уроках математики от роботов особого толка нет, пишет в «Учительской газете» журналист Райво Юурак, то интерес к этому предмету они однозначно повышают.
28 марта докторант Таллиннского университета Яаника Леосте представила возможности использования роботов на уроках математики, а также при изучении других дисциплин. Она отметила, что в мире было проведено уже достаточно экспериментов на эту тему. В ходе одних выяснилось, что роботы улучшают знания по предмету, другие же выявили улучшение языковых навыков, умение сотрудничать или нечто другое.
В Перу применение на уроках роботов повысило интерес учеников ко всем предметам. Если раньше тамошние школьники предпочитали увиливать от занятий, то после знакомства с роботами количество прогульщиков свелось к минимуму. «Роботы определённо повышают интерес учащихся к школе», - заверила Яаника Леосте.
Воплощённый когнитивизм
Докторант представила также теории, связанные с использованием роботов на уроках. Одной из таких является теория воплощённого когнитивизма (embodied cognitivism), согласно которой во время учёбы учащиеся используют не только мозг, но и задействуют всё тело. Простейший пример использования тела – это умение считать на пальцах.
Вопрос в том, как часто ученики задействуют свою интуицию или продумывают всё до мелочей. Когда школьник рисует произвольный прямоугольник, насколько он при этом калькулирует? Обычно вообще нет. Если же он передоверит начертание прямоугольника роботу, то ему придётся произвести расчёты, как долго робот должен перемещаться в каждом направлении, на сколько градусов он должен каждый раз поворачиваться, чтобы траектория его движения была прямоугольной. Логика задействуется по полной, а к тому же ещё и эмоции! Когда робот начнёт движение по прямоугольнику, то ученик будет сопереживать этому как на спортивных соревнованиях. Знания, приобретённые на эмоциональном уровне, запоминаются очень надолго.
Сейчас Яаника Леосте экспериментирует с применением роботов на предметных занятиях в шести школах – в пяти третьих и пяти шестых классах. Контрольными являются параллельные классы, в которых роботов не используют. Выяснилось, что результаты контрольных работ лучше, когда изучаемая тема подкреплялась применением роботов. В состоянии ли роботы помочь в изучении новых тем, пока неизвестно, однако Леосте уверена в том, что совсем скоро учителя так и так додумаются до того, как заставить робота преподавать новый материал.
«Сейчас роботы пока ещё не обучают, скорее, ученики сами учат роботов правильным действиям», - признаётся Леосте. Она сравнивает использование роботов на уроках с проведением опытов на занятиях по физике или химии. Как химические и физические опыты не дают стопроцентно правильных ответов, так не способны на это и роботы, поскольку они проходят заданные маршруты за разное время – колёса могут быть изношены, пол неровным или пыльным, заряд аккумулятора ниже необходимого и т.д. Робот функционирует в реальном мире, в то время как математика представляет собой мир идеальный, в котором всё подогнано максимально точно.
«Поскольку роботы окружают нас повсюду и их становится всё больше, то мы просто должны экспериментировать и исследовать, как при помощи роботов сделать процесс изучения или обучения ещё проще и эффективнее», - подчеркнула Леосте.
До 30 апреля все школы могут ходатайствовать об участии в общегосударственном исследовании 2018/2019 учебного года, темой которого является преподавание математики с помощью роботов в третьих и шестых классах. О своём участии сообщили уже 40 общеобразовательных учреждений. Подробная информация находится по адресу http://bit.ly/2tJJiwO
20 апреля на канале Youtube состоится прямая двухчасовая трансляция тренинга Яаники Леосте на тему использования платформ для роботов, принимающих участие в исследовании. Для участия в обучении иметь роботов не обязательно. Просьба сообщить о своём участии по адресу leoste@tlu.ee.
До 25 апреля школы могут ходатайствовать о покупке учебных роботов у HITSA. Подробная информация доступна здесь.