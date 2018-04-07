Математику будут преподавать роботы

До 30 апреля все школы могут ходатайствовать об участии в общегосударственном исследовании 2018/2019 учебного года, темой которого является преподавание математики с помощью роботов в третьих и шестых классах. О своём участии сообщили уже 40 общеобразовательных учреждений. Подробная информация находится по адресу http://bit.ly/2tJJiwO

20 апреля на канале Youtube состоится прямая двухчасовая трансляция тренинга Яаники Леосте на тему использования платформ для роботов, принимающих участие в исследовании. Для участия в обучении иметь роботов не обязательно. Просьба сообщить о своём участии по адресу leoste@tlu.ee.

До 25 апреля школы могут ходатайствовать о покупке учебных роботов у HITSA. Подробная информация доступна здесь.