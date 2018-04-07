Учителям музыки: портал инструментов заставит учеников приплясывать

Порталом инструментов можно пользоваться на уроках музыки как в общеобразовательных, так и в музыкальных школах. Он рассчитан на учащихся в возрасте от 10 до 16 лет и находится здесь.

Все инструменты распределены по шести видам: струнные, клавишные, духовые, ударные, щипковые и народные. В подменю можно найти ознакомительные тексты, изображения и видеоклипы по каждому из инструментов.

На портале можно также узнать о строении инструментов и технике игры на них, из чего они сделаны и какие интересные исторические факты были с ними связаны. К примеру, когда-то было принято считать, что Никколо Паганини потому так виртуозно играл на скрипке, что продал свою душу дьяволу. На самом же деле за его мастерством стоял адский труд – гений в течение всей жизни упражнялся игре на скрипке по 12 часов в день.

Портал инструментов полезен в качестве помощника ещё и потому, что школьный набор музыкальных инструментов, как правило, небольшой.

Иногда музыковеды тартуской гимназии Веэрику просят обучающихся в музыкальной школе детей приносить на занятия свои инструменты. Юные музыканты играют для своих одноклассников, а также позволяют им подержать инструменты в своих руках.

«Для меня важно, чтобы ради расширения кругозора люди различали музыкальные инструменты и не попадали в неловкие ситуации, - сказала учитель музыки гимназии Веэрику Маре Ваккер и вспомнила случай, когда на концерте звучала арфа, а мама объясняла своему ребёнку, что это большие гусли.

Ученики четвертого класса, которым Маре Ваккер рассказала о Портале музыкальных инструментов, захотели сразу же подойти к сенсорному экрану, чтобы создать свой ансамбль: портал предоставляет в том числе и такую возможность. Когда же зазвучала мелодия в исполнении только что созданного вэб-коллектива, то некоторые ученики повскакивали со своих мест и начали пританцовывать. Учительница тоже принялась отбивать такт ногой.