Какие страны не стали высылать российских дипломатов вслед за Лондоном

Русская служба Би-би-си изучила, какие государства - союзники США по НАТО и члены Евросоюза - не стали выдворять со своей территории дипломатов из России после дела Скрипаля и как они это объяснили.

Австрия отказалась высылать российских дипломатов, потому что традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией и является штаб-квартирой международных организаций, где ежедневно ведется дипломатический диалог. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Власти Греции не дали однозначного ответа, будут ли они присоединяться к действиям партнеров по НАТО и ЕС по высылке российских дипломатов. Официально Афины для принятия окончательного решения будут дожидаться результатов расследования.

Болгария, которая до конца июня является председателем в Евросоюзе, отказалась от высылки российских дипломатов, объявив, что отзовет своего посла в Москве для консультаций.

То же самое сделала Португалия. "Никто не заинтересован в несоразмерной эскалации", - сказал министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва.

Президент Словакии заявил, что отзыв посла является правильным, но не достаточным шагом. Решение о высылке российских дипломатов пока не принято.

Власти Словении заявили, что будут ждать итогов расследования.

Представитель правительства Кипра подчеркнул, что страна не намерена следовать примеру других стран ЕС.

Мальта и Люксембург лишь отозвали собственных послов из Москвы для консультаций.

В Сербии, не являющейся членом ЕС или НАТО, заявили, что не планируют высылать дипломатов.

Президент Турции, являющейся членом НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена высылать российских дипломатов.