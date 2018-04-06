Украинский журналист: про Надю, теракт и 120-миллиметровые минометы

Та самая Надя, за освобождение которой из российской тюрьмы в Европе проходили массовые акции протеста простых граждан и известных политиков. Репутационный удар по президенту Украины неимоверный – столько всего было сказано, вручена Звезда Героя… и вдруг: «подготовка масштабного теракта» с обстрелом из минометов здания парламента и добиванием выживших из автоматического оружия. Вы верите? Особенно в намерения Нади производить обстрел из минометов с баржи, расположенной на Днепре.

После моментально проведенных заседаний парламента и суда Героя Украины водворили на два месяца в следственный изолятор Службы безопасности Украины. А предшествовал этому событию инцидент с задержанием автомобиля с арсеналом оружия, достаточным для небольшой войны. И двигался этот автомобиль со стороны террористической «Донецкой народной республики».

Вез все это добро человек, которого называли «главным переговорщиком» Украины с мятежниками на Донбассе, - Владимир Рубан. Среди прочего - почти двадцать 120- миллиметровых минометов, мин, тысячи патронов, автоматы и гранатометы…

Украина вздрогнула через сутки, когда Служба безопасности Украины продемонстрировала видео и аудио о том, как уже упомянутая Герой Украины Надя Савченко и Рубан вербовали офицеров, чтобы произвести в центре Киева террористический акт с расстрелом членов парламента и обстрел госучреждений из минометов и автоматического оружия. Сама же Савченко заявила, что это «ее личная спецоперация».

Информация страшная, но один великий режиссер в таких случаях говорил: «НЕ ВЕРЮ». Начиная с того, что обстрел планировали с баржи на скованном льдом Днепре…

С точки зрения военной науки – сколько же нужно исполнителей, чтобы устроить кровавую кашу в центре Киева? Ну, не менее чем 50. И где они все?

Знаем из информационных сообщений о трех-четырех задержанных, сдавшихся после попытки вербовки. Также Служба безопасности обыскала квартиры 20 пророссийских журналистов.