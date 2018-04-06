Юлия Скрипаль. ФОТО: AP/SCANPIX

Внимание властей и СМИ на этой неделе переместилось от состояния здоровья отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери к судьбе животных семьи Скрипалей.

Помимо того, что животные умерли, по всей видимости, мучительной смертью, недовольство общественности и российского МИД вызвало то, что питомцы, о которых британские власти долгое время не упоминали, могли быть важными уликами в деле об отравлении.

Русская служба Би-би-си восстановила хронику заявлений по поводу гибели животных.

Первое сообщение →

Изначально о том, что дома у Сергея Скрипаля были домашние животные, сообщила племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль. В воскресенье газета «Московский комсомолец» опубликовала интервью с ней, в котором она заявила:

«У них были кошка Масяня из России и еще одна из приюта. Потом Саша и Юля пошли за кормом в зоомагазин и купили еще двух милых морских свинок. Ну, коты могли бы убежать, но вот свинок должны были найти мертвыми в клетке после отравления. Об этом нет никаких данных».

К этому моменту с момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок» прошел ровно месяц.

→ Реакция МИД России →

Спустя три дня, 4 апреля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова задалась вопросом о судьбе животных.

«Где сейчас эти домашние животные? У нас есть понимание, что они были и сколько их было, но это опять же вопрос к британской стороне», - заявила она (цитата по «Интерфаксу»).

«Где животные? Каково их состояние? Почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила?» - добавила Захарова.

По ее словам, «речь идет о живых организмах, и если в доме действительно было применено химическое отравляющее вещество, эти живые организмы тоже должны были пострадать».

→ Официальный запрос →

5 апреля посольство России в Лондоне заявило, что уже официально обратилось к МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних животных Скрипаля.

«Мы узнали от племянницы Скрипаля Виктории, что в доме господина Скрипаля жили две кошки и две морские свинки», - цитировало представителя посольства РИА «Новости».

«Чтобы лучше понимать, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно знать, пострадали ли и животные от химического отравления», - добавили в дипмиссии.

→ Британские СМИ →

Вечером того же дня британский таблоид Sun опубликовал статью, в которой со ссылкой на правительственные источники сообщалось, что эксперты по химической защите при обследовании дома нашли персидского кота Скрипаля по имени Нэш ван Дрейк «в очень тяжелом состоянии». Насчет второй кошки, о которой говорила Виктория Скрипаль, никакой информации не было.

Больного кота отвезли в правительственную лабораторию Портон-Даун для обследования. Там выяснилось, что животное сильно истощено.

Главный ветеринар лаборатории пришел к выводу, что кот терпит очень сильную боль и его лучше усыпить. Труп животного сразу же сожгли. Сожгли и тушки двух морских свинок Скрипаля, найденные у него дома. Сообщается, что свинки погибли от обезвоживания.

→ Официальное заявление властей →

В ночь на пятницу, 6 апреля, Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов подтвердило, что кота усыпили.

«Когда ветеринар получил доступ в помещение, две морские свинки, к сожалению, уже умерли. Кот был измучен, и ветеринар принял решение усыпить животных, чтобы прекратить его страдания», - говорится в заявлении.

«Это решение было принято в интересах животного», - подчеркнули в министерстве.

→ Новые подозрения Марии Захаровой

Спустя несколько часов после появления статей в британских СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в «Фейсбуке» выразила недоумение в связи с гибелью животных.

«То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!» - написала она.

«Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - „убрали важных свидетелей“, - отметила она. - А на самом деле это действительно „важные свидетели“, раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля».