Неизвестные похитили с парковки сотни литров топлива

По сообщению Ляэнаской префектуры 4-5 апреля в деревне Папсааре, кто-то вломился на частную парковку и украл более 550 литров топлива. Ущерб, причиненный воровством, составляет 715 евро.

Кража или незаконное присвоение чужого движимого имущества карается денежным штрафом или сроком тюремного заключения до трех лет.