пятница, 6 апреля 2018 г.
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  • Неизвестные похитили с парковки сотни литров топлива

Неизвестные похитили с парковки сотни литров топлива

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения топлива, инцидент произошел в Пярнумаа в деревне Папсааре на частной парковке, передает Pärnu Postimees.

По сообщению Ляэнаской префектуры 4-5 апреля в деревне Папсааре, кто-то вломился на частную парковку и украл более 550 литров топлива. Ущерб, причиненный воровством, составляет 715 евро.

Кража или незаконное присвоение чужого движимого имущества карается денежным штрафом или сроком тюремного заключения до трех лет.

Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору карается тюремным заключением сроком до пяти лет.

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