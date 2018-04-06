Стало известно, кто из российских бизнесменов и политиков попал в черный список США

В список попали 26 человек (24 россиянина и 2 иностранных гражданина).
Андрей Акимов - председатель правления «Газпромбанка».
Владимир Богданов - организатор производства, предприниматель, генеральный директор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз».
Олег Дерипаска - российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент».
Алексей Дюмин - губернатор Тульской области c 2016 года, российский военачальник и государственный деятель.
Михаил Фрадков - российский государственный деятель, директор Службы внешней разведки Российской Федерации.
Сергей Фурсенко - российский менеджер и продюсер, президент футбольного клуба «Зенит».
Олег Говорун - российский политический и государственный деятель, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
Сулейман Керимов - российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Дагестан.
Владимир Колокольцев - российский государственный деятель, министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
Константин Косачев - российский государственный деятель, дипломат, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.
Андрей Костин - российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ.
Алексей Борисович Миллер - российский экономист, региональный глава, государственный деятель.
Николай Патрушев - российский государственный деятель, руководящий работник органов госбезопасности.
Владислав Резник - миллионер, депутат Государственной думы.