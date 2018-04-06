пятница, 6 апреля 2018 г.
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  • Стало известно, кто из российских бизнесменов и политиков попал в черный список США

Стало известно, кто из российских бизнесменов и политиков попал в черный список США

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Флаги России и США.

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS/Scanpix

Минфин США опубликовал на своем сайте новый санкционный список.

В список попали 26 человек (24 россиянина и 2 иностранных гражданина). 

  1. Андрей Акимов - председатель правления «Газпромбанка».
  2. Владимир Богданов - организатор производства, предприниматель, генеральный директор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз».
  3. Олег Дерипаска - российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». 
  4. Алексей Дюмин - губернатор Тульской области c 2016 года, российский военачальник и государственный деятель. 
  5. Михаил Фрадков - российский государственный деятель, директор Службы внешней разведки Российской Федерации.
  6. Сергей Фурсенко - российский менеджер и продюсер, президент футбольного клуба «Зенит».
  7. Олег Говорун - российский политический и государственный деятель, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
  8. Сулейман Керимов - российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Дагестан.
  9. Владимир Колокольцев - российский государственный деятель, министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
  10. Константин Косачев - российский государственный деятель, дипломат, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.
  11. Андрей Костин - российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ.
  12. Алексей Борисович Миллер - российский экономист, региональный глава, государственный деятель. 
  13. Николай Патрушев - российский государственный деятель, руководящий работник органов госбезопасности.  
  14. Владислав Резник - миллионер, депутат Государственной думы.
  15. Игорь Ротенберг - российский предприниматель.

Смотрите полный список.

 

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