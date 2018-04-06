Сергей Скрипаль. ФОТО: YURI SENATOROV/AFP/Scanpix

Лечение Сергея Скрипаля дает результаты, говорится в заявлении заведующего по медицинской части больницы, в которой лечат бывшего агента ГРУ после отравления нервно-паралитическим токсином.

«Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается и больше не является критическим», - говорится в заявлении директора по медицинской части Окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард.

Она также коротко проинформировала о состоянии дочери Скрипаля Юлии, которая пришла в сознание 29 марта.

«Как заявила сама Юлия, у нее с каждым днем прибавляются силы и она предвкушает тот день, когда сможет покинуть больницу. Любые спекуляции по поводу возможной даты этого события - это именно что спекуляции», - заявила Бланшард.

«До тех пор Юлия просит уважать ее желание не выступать на публике, пока она выздоравливает, - и я призываю СМИ к тому же», - добавила руководитель больницы.