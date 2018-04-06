Берлин считает исключительно правдоподобными обвинения в адрес России

Со своей стороны представитель МИД ФРГ также назвал аргументы британского правительства убедительными. "Запад не говорит: " Это был "Новичок", поэтому это была Россия". Он говорит: Это был "Новичок", и мы располагаем целым рядом других улик", - сказал он, отметив, что правительство ФРГ не может предать гласности всю имеющуюся информацию. В конечном счете Берлин пришел к выводу, что за нападением на Скрипалей "с очень большой долей вероятности" стоит Россия, резюмировал представитель германского внешнеполитического ведомства.