17-значные счета привели клиентов Telia в недоумение

В этом месяце многие клиенты Telia обнаружили в своем почтовом ящике странные счета, в которых после запятой значилось более десяти цифр. Люди с не очень хорошим зрением могли и не разглядеть запятой. В чем же причина таких счетов?
Отвечает пресс-секретарь Telia Райго Неудорф:
Некоторые клиенты Telia в своих последних счетах действительно видели сумму с длинным рядом чисел.
С апреля Telia ввела в употребление долгожданную опцию, которая позволяет клиентам оплачивать счета, переходя по банковской ссылке в электронном письме.
К сожалению, при введении этой возможности в употребление выяснилось, что система, составляющая для клиентов электронные письма, в некоторых счетах продлила ряд чисел после запятой. К счастью, сбой был быстро замечен, сейчас он устранен.
Несмотря на большое количество цифр после запятой, сами счета были корректными, и при нажатии на банковскую ссылку их можно было беспрепятственно оплатить. Подлежащая к оплате сумма в банке также была корректной.