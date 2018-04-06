17-значные счета привели клиентов Telia в недоумение

Отвечает пресс-секретарь Telia Райго Неудорф:

Некоторые клиенты Telia в своих последних счетах действительно видели сумму с длинным рядом чисел.

С апреля Telia ввела в употребление долгожданную опцию, которая позволяет клиентам оплачивать счета, переходя по банковской ссылке в электронном письме.

К сожалению, при введении этой возможности в употребление выяснилось, что система, составляющая для клиентов электронные письма, в некоторых счетах продлила ряд чисел после запятой. К счастью, сбой был быстро замечен, сейчас он устранен.