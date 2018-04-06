В прошлом году 17 россиян просили убежища в Эстонии

«В прошлом году 17 граждан Российской Федерации подали ходатайство о международной защите, за три месяца этого года подано три ходатайства», - сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны (PPA).

«В целях защиты личных данных мы не можем называть число получивших политическое убежище, поскольку это может повредить опасности идентичности получивших убежище», - пояснил BNS пресс-секретарь МВД.

Как выяснилось в четверг, Эстония предоставила политическое убежище российскому активисту, члену башкирского регионального отделения движения «Открытая Россия» Константину Чадлину, которого на родине заочно приговорили к десяти годам лишения свободы.

В конце марта пресс-секретарь PPA сообщил BNS, что в прошлом году в Эстонии было подано 116 ходатайств о предоставлении международной защиты, в том числе больше всего ходатайств подали граждане Украины, России и Грузии. Пресс-секретарь пояснил, что речь идет о людях, которые приехали в Эстонию и на месте подали ходатайство. В прошлом году в Эстонии статус беженца или дополнительную защиту предоставили 15 лицам, а 23 человека получили вид на жительство члена семьи.

Данные PPA заметно отличаются от обнародованных 20 марта данных Eurostat, согласно которым в Эстонии в прошлом году было подано 180 ходатайств об убежище.