В России пациентке ввели смертельную дозу формалина, перепутав его с физраствором

Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) в связи со смертью пациентки переквалифицировано на более тяжкую статью, по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), предусматривающую лишение свободы на срок до трех лет.

Туда она поступила в конце марта в критическом состоянии после трагической ошибки сотрудников Центральной медико-санитарной части Ульяновска. Девушке провели плановую операцию по удалению кисты, а затем вместо физраствора ввели в брюшную полость 10 смертельных доз формалина.

В марте 2013 года в городе Электросталь с 35-летней беременной пациенткой Олесей Булах произошел схожий случай. Женщина находилась на седьмом месяце беременности, когда медсестра местного роддома вместо клизмы с физраствором поставила ей клизму с формалином. Пациентка попала в реанимацию, а потом в областной перинатальный центр, где родила девочку. Однако через два дня ребенок скончался от кровоизлияния в мозг, а сама пострадавшая осталась инвалидом. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ еще в марте 2013 года. Однако о результатах его расследования не сообщалось.