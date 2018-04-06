Официально: жертвами утечки данных Facebook стали более 5500 жителей Эстонии

Попадание данных в эту фирму стало возможным через приложение, созданное профессором Кембриджского университета Александром Коганом «thisisyourdigitallife». Приложение позволяло пользователям проходить тесты личности, но передавало также профессору данные о пользователе и его друзьях, а также обзор того, что пользователи «лайкали».

Пресс-секретарь Facebook по Центральной и Восточной Европе Ян Щегенны недавно сказал Postimees, что данное приложение в Эстонии себе установили всего три человека. Однако вместе с друзьями этих троих, количество эстонцев, которых коснулась утечка данных, значительно больше.

«В Эстонии это повлияло на 5510 человек», - сказал Щегенны.

Британская фирма получила в свое распоряжение электронные адреса, дни рождения, названия родных городов и городов проживания, фотографии, видео, оставленные и «лайкнутые» посты, а также списки друзей.

Щегенны отметил, что большая часть людей, которых это коснулось, живет в США. Среди установивших себе приложение их было 97,2 процента, а среди общего количества жертв утечки – 81,6 процента.