Названа самая большая угроза для мировой экономики

«Я думаю, мы все должны помнить катастрофу 1931 года. При благих намерениях — защищать американские рабочие места — результат стал катализатором Великой депрессии. Мы должны избегать подобного любой ценой», — подчеркнул он.

По словам банкира, мир настолько взаимосвязан и взаимозависим, что отдельные страны просто не могут себе позволить «стрелять друг в друга». При этом те трения, которые происходят между Пекином и Вашингтоном, Френкель охарактеризовал как «некоторые стычки».

Торговые отношения между странами обострились 3 апреля. Вашингтон обнародовал список китайской продукции на 50 миллиардов долларов, в отношении которой введут дополнительные 25-процентные пошлины. Через два дня Дональд Трамп отдал указ рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на товары из Китая общей стоимостью уже 100 миллиардов.