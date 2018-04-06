Видео: Трамп отказался читать приготовленную для него скучную речь

В какой-то момент он поднял со стола листок и произнес: «Это должны были быть мои комментарии. Их чтение займет две минуты, но... - с этими словами Трамп выбросил листок за спину, пояснив окружающим: - Это будет немного скучно».

Видеозапись мероприятия была опубликована на YouTube-канале Live on-air News. Момент, о котором идет речь, запечатлен на 38-й минуте ролика. На видео также видно, что участники круглого стола встретили выходку Трампа громким смехом и аплодисментами.

Трамп подписал закон о реформировании налоговой системы в конце декабря 2017 года. Так, по новому закону налог на прибыль с юридических лиц снижен с 35 до 21%, а также снижен налог на прибыль из-за рубежа с 35 до 15,5% - для наличных средств, для безналичных - до 8%, пишет РБК.