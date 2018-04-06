Видео: Трамп отказался читать приготовленную для него скучную речь

Президент США Дональд Трамп устроил небольшое шоу на официальном мероприятии в городе Уайт-Салфер-Спрингс (штат Западная Виргиния). Глава государства участвовал в круглом столе, посвященном обсуждению налоговой реформы и экономического развития страны, передает NEWSru.
В какой-то момент он поднял со стола листок и произнес: «Это должны были быть мои комментарии. Их чтение займет две минуты, но... - с этими словами Трамп выбросил листок за спину, пояснив окружающим: - Это будет немного скучно».
Видеозапись мероприятия была опубликована на YouTube-канале Live on-air News. Момент, о котором идет речь, запечатлен на 38-й минуте ролика. На видео также видно, что участники круглого стола встретили выходку Трампа громким смехом и аплодисментами.
Трамп подписал закон о реформировании налоговой системы в конце декабря 2017 года. Так, по новому закону налог на прибыль с юридических лиц снижен с 35 до 21%, а также снижен налог на прибыль из-за рубежа с 35 до 15,5% - для наличных средств, для безналичных - до 8%, пишет РБК.
Кроме того, Трамп понизил сборы для семи групп физических лиц, в том числе для молодежи и многодетных семей. Также президент отменил обязательный штраф для тех американцев, которые не захотели сами обеспечивать себя медицинской страховкой. Эти штрафные санкции были одним из ключевых положений реформы бывшего лидера США Барака Обамы, известной как Obamacare.