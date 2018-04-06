Реконструкция: смотрите, как BMW вылетела в море с обрыва

Вскоре после полуночи в Центр тревоги сообщили, что в Палдиски у маяка Пакри машина съехала со скалистого берега в море. Ночью на вызов отреагировали полиция, Спасательный департамент и скорая помощь.

На месте происшествия на мягкой почве видны следы шин, которые указывают на то, что автомобиль вылетел с обрыва на полном ходу, а небольшая выпуклость местности послужила машине трамплином. BMW упала в воду в 10-15 метрах от берега, глубина в месте падения составляла около двух метров.

Около 10 утра на место происшествия прибыло судно «Генерал Курвитс» с водолазами, которые приступили к изучению морского дна. У BMW отсутствовали регистрационные номера. Одна из дверей со стороны пассажира была открыта. В машине сработали все подушки безопасности. Людей в машине и в море не обнаружили, однако водолазы спасли находившегося под обрывом на каменных плитах собаку. Животное передали ветеринарам, которые попытаются выяснить, было ли оно чипировано, чтобы установить возможную связь с владельцем упавшего в воду автомобиля.