Настю Рыбку и Алекса Лесли заподозрили в проституции в Таиланде

Начальник полиции Паттайи полковник Апичай Кробчет заявил 6 апреля, что речь идет об обвинениях в организации проституции и преступном сговоре. Приводить подробности он отказался, передает Newsru.com.

Следователь отдела уголовной полиции Паттайи, ведущий одно из новых дел, сообщил РИА "Новости", что принял на этой неделе заявление о сексуальном домогательстве против одного из лиц, ранее арестованных во время нелегального "секс-тренинга". Еще несколько человек из числа арестованных проходят в нем как соучастники.

"Мои коллеги в последние дни приняли еще несколько заявлений по таким обвинениям, как сексуальное домогательство, попытка изнасилования, организация проституции", - сказал источник агентства, попросивший не указывать его имя.

Издание The Thaiger пишет, что Васюкевич обвиняют в вымогательстве денег за оказание сексуальных услуг. Только за это ей может грозить до шести лет лишения свободы. Однако официально обвинения еще не предъявлялись.

Ранее большинству участников "секс-тренинга" были предъявлены обвинения в нелегальной трудовой деятельности. Им грозил штраф и депортация из страны. Однако теперь обвиняемые могут отправиться за решетку на 20 или даже на 30 лет, сообщает "Эхо Москвы".

Суд над Рыбкой, Лесли и еще шестью фигурантами назначен на 17 апреля. По словам адвоката, судебное заседание может состояться и раньше - 11 апреля - в связи с желанием обвиняемых признать свою вину по первоначальным обвинениям и отделаться легким наказанием, не предусматривающим реального лишения свободы.

Однако если будет заведено дело по новым обвинениям, то постановление суда по делу о нелегальном бизнесе и работе не приведет к быстрой депортации обвиняемых, даже если приговор будет мягким, отмечает РИА "Новости".

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), а также еще восемь россиян и белорусов были задержаны в Паттайе 26 февраля. Они проводили "секс-тренинг" в одном из отелей курорта, не имея при этом разрешения на работу в Таиланде.