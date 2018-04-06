В Финляндии хотят обязать иеговистов служить

Ранее иеговистов не призывали на военную службу из-за их религиозных взглядов, что было закреплено в специальном законе об исключениях (Poikkeuslaki). В 1985 году Свидетелей Иеговы освободили от любой службы, включая альтернативную. Это оправдывалось виной общества перед последователями религиозного течения, так как раньше Свидетелей Иеговы в Финляндии преследовали и помещали в лагеря за отказ носить военную форму.