В Финляндии хотят обязать иеговистов служить
6 апреля 2018 г., 17:49
Финское министерство обороны создало рабочую группу для обсуждения возможности призыва последователей религиозного течения "Свидетели Иеговы". Об этом 6 апреля ведомство сообщило в своем пресс-релизе, передает fontanka.fi.
Ранее иеговистов не призывали на военную службу из-за их религиозных взглядов, что было закреплено в специальном законе об исключениях (Poikkeuslaki). В 1985 году Свидетелей Иеговы освободили от любой службы, включая альтернативную. Это оправдывалось виной общества перед последователями религиозного течения, так как раньше Свидетелей Иеговы в Финляндии преследовали и помещали в лагеря за отказ носить военную форму.
Свое решение рабочая группа должна вынести до конца июня.