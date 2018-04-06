пятница, 6 апреля 2018 г.
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В Финляндии хотят обязать иеговистов служить

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Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Финское министерство обороны создало рабочую группу для обсуждения возможности призыва последователей религиозного течения "Свидетели Иеговы". Об этом 6 апреля ведомство сообщило в своем пресс-релизе, передает fontanka.fi.

Ранее иеговистов не призывали на военную службу из-за их религиозных взглядов, что было закреплено в специальном законе об исключениях (Poikkeuslaki). В 1985 году Свидетелей Иеговы освободили от любой службы, включая альтернативную. Это оправдывалось виной общества перед последователями религиозного течения, так как раньше Свидетелей Иеговы в Финляндии преследовали и помещали в лагеря за отказ носить военную форму.

Свое решение рабочая группа должна вынести до конца июня. 

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