Галерея: Эстонию посетил высокопоставленный гость

В пятницу Эстонию посетил с краткосрочным визитом командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Кёртис Майкл Скапаротти. Высокопоставленный военный чиновник побывал в расположении Первой пехотной бригады в Тапа и встретился с военнослужащими тактической группы НАТО, дислоцированной в Эстонии.
«Сотрудничество союзников из разных стран в составе тактической группы является ярким примером приверженности НАТО пятой статье договора о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена альянса рассматривается как атака на всех членов НАТО», - передала пресс-служба Главного штаба Сил обороны слова генерала Скапаротти.
Наряду с визитом в расположение Первой пехотной бригады, генерал Скапаротти встретился также с командующим Силами обороны Рихо Террасом и заместителем командующего, генерал-майором Индреком Сирелем.
В пятницу вечером генерал Скапаротти покинул Эстонию.