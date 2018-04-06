Галерея: Эстонию посетил высокопоставленный гость

В пятницу Эстонию посетил с краткосрочным визитом командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Кёртис Майкл Скапаротти. Высокопоставленный военный чиновник побывал в расположении Первой пехотной бригады в Тапа и встретился с военнослужащими тактической группы НАТО, дислоцированной в Эстонии.