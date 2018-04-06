пятница, 6 апреля 2018 г.
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Галерея: Эстонию посетил высокопоставленный гость

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В пятницу Эстонию посетил с краткосрочным визитом командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Кёртис Майкл Скапаротти. Высокопоставленный военный чиновник побывал в расположении Первой пехотной бригады в Тапа и встретился с военнослужащими тактической группы НАТО, дислоцированной в Эстонии.

«Сотрудничество союзников из разных стран в составе тактической группы является ярким примером приверженности НАТО пятой статье договора о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена альянса рассматривается как атака на всех членов НАТО», - передала пресс-служба Главного штаба Сил обороны слова генерала Скапаротти.

Наряду с визитом в расположение Первой пехотной бригады, генерал Скапаротти встретился также с командующим Силами обороны Рихо Террасом и заместителем командующего, генерал-майором Индреком Сирелем.

В пятницу вечером генерал Скапаротти покинул Эстонию.

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