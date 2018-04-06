Стала известна причина пожара в ТЦ "Персей для детей"

Пожар в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице, 28 произошел 4 апреля. Очаг возгорания находился на шестом этаже, где находятся склады Московской шерстопрядильной фабрики, которой принадлежит здание. Всего за пять дней до этого, 30 марта, сотрудники МЧС проверяли противопожарное состояние ТЦ и отработали с сотрудниками действия во время пожара на занятии, максимально приближенном к реальному происшествию.

Проверка показала, что автоматическая пожарная сигнализация, противодымная вентиляция. системы водяного пожаротушения, оповещения и эвакуации людей при пожаре работали исправно. Тем не менее про возгорании избежать жертв не удалось: погиб 45-летний сотрудник фабрики Алексей Карпов, шестеро пожарных пострадали. Трое из них остаются в тяжелом состоянии в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского.