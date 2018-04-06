Социал-демократы выгнали Яануса Винка из партии

Пресс-секретарь SDE Евгения Савина сказала Postimees, что руководство партии единодушно приняло решение об исключении Винка.

Во вторник Центральная криминальная полиция задержала директора службы автобусного сообщения TLT Андреса Херкеля, руководителя автобусной ремонтной мастерской Ханнеса Эрбсена, его заместитель Яануса Винка и одного из четырех членов правления предприятия, присяжного адвоката адвокатского бюро Lextal Алар Урм.

Кроме них по подозрению в даче взятки задержаны еще три человека, связанные с поставкой товаров и услуг в TLT.