пятница, 6 апреля 2018 г.
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Социал-демократы выгнали Яануса Винка из партии

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Дорогие автомобили и мотоциклы, приналежащиеЯанусу Винку, начали вывозить из гаражей и погружать на буксировочные автомобили.

ФОТО: Konstantin Sednev

Заключенного под стражу по подозрению в коррупции заместителя руководителя автобусной ремонтной мастерской Яануса Винка исключили из Социал-демократической партии, передает Postimees.

Пресс-секретарь SDE Евгения Савина сказала Postimees, что руководство партии единодушно приняло решение об исключении Винка.

Харьюский уездный суд дал 4 апреля согласие на арест подозреваемого в получении взятки заместителя руководителя подразделения ремонта автобусов предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Яануса Винка.

Во вторник Центральная криминальная полиция задержала директора службы автобусного сообщения TLT Андреса Херкеля, руководителя автобусной ремонтной мастерской Ханнеса Эрбсена, его заместитель Яануса Винка и одного из четырех членов правления предприятия, присяжного адвоката адвокатского бюро Lextal Алар Урм.

Кроме них по подозрению в даче взятки задержаны еще три человека, связанные с поставкой товаров и услуг в TLT.

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