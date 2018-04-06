Виктория Скрипаль. ФОТО: Kuvatõmmis videost

Как сообщили источники Би-би-си, британские власти сообщили племяннице отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, что визу ей не дадут.

О том, что Викторию Скрипаль, племянницу Скрипаля, не пустят в Великобританию, Джеймсу Ландейлу, дипломатическому обозревателю Би-би-си, рассказал источник в правительстве.

"Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку, - сказал собеседник. - Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой".

В четверг российское телевидение распространило аудиозапись телефонного разговора Виктории Скрипаль с ее двоюродной сестрой Юлией, дочерью Сергея Скрипаля, которая тоже пострадала при отравлении в Солсбери. У Би-би-си нет возможности проверить подлинность этой записи.

На записи слышно, как, предположительно, Виктория Скрипаль сообщает о намерении приехать в Великобританию, если сможет получить визу. Вот стенограмма этого диалога:

- Смотри, если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.

- Тебе визу никто не даст, Вик.

- Ну, я, в общем, это, тоже так думаю. Если дадут, мне надо, чтобы ты на то, могу я видеть тебя или нет, сказала "да".

- Да я думаю, нет, тут сейчас ситуация такая, что…

4 апреля Виктория Скрипаль сообщала, что находится в Москве и ждет визу. "Вчера меня попросили остаться в Москве, чтобы сегодня получить визу. Мы стояли у посольства Великобритании и ждали звонка, но сегодня паспорт с визой я не получила", - сказала она тогда.

Российское посольство в Лондоне также говорило о намерении Скрипаль поехать в Великобританию и выражало надежду, что "британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу".

Полиция Лондона в четверг распространила первое заявление Юлии Скрипаль после того, как она пришла в сознание.