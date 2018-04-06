Скорая помощь работает в режиме нон-стоп из-за неоправданных вызовов
6 апреля 2018 г., 21:00
Врачи скорой помощи работают буквально в режиме нон-стоп. Вызовы поступают в два раза чаще, чем в других странах Европы, передает Rus.Err.
Около половины пациентов - это те, кто может решить проблему, обратившись к семейному врачу.
"Когда человек на протяжении долгого времени не получает лечение неострого или хронического заболевания, то он ищет другие возможные пути получить помощь. Проблема переполненности EMO - это отражение проблемы всей медицины в Эстонии", - отмечает главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.