Скорая помощь работает в режиме нон-стоп из-за неоправданных вызовов

Около половины пациентов - это те, кто может решить проблему, обратившись к семейному врачу.

"Когда человек на протяжении долгого времени не получает лечение неострого или хронического заболевания, то он ищет другие возможные пути получить помощь. Проблема переполненности EMO - это отражение проблемы всей медицины в Эстонии", - отмечает главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.