пятница, 6 апреля 2018 г.
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"Страшно, но что делать": в Maxima треснула стена

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Логотип Maxima. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Kümmel

Житель Латвии Янис в очередной раз совершая покупки в одном из латвийских супермаркетов Maxima поднял голову и увидел «картину маслом» - на стене можно было рассмотреть явные трещины, передает Rus.tvnet.

После его сообщения журналисты Bez Tabu отправились в данный магазин, чтобы разузнать, что же там происходит.

Работники признали, что трещины давно заметили, но отчего они возникли - не знают.

"Вам неприятно на это смотреть?" - спросил журналист.

"Да, немного страшновато", - ответила работница.

В ответ на вопрос откуда появились трещины, женщина ответила: "Я не знаю, страшно, конечно, но что делать?"

В свою очередь представительница предприятия Лиене Дупате пояснила, что бить тревогу не стоит, эксперты здание несколько раз исследовали и признали, что оно не опасно.

"Их можно назвать косметическими трещинами, они появились на месте швов в результате скачка температур. Это не несущая конструкция, скорее носит разделяющую функцию - между складом и торговым залом", - отметила она.

Представительница уведомила, что трещины пытались ликвидировать, используя разные технологии, однако из-за разницы в температурах они появляются снова.

В ближайшее время планируется реконструкция магазина, в ходе которой с трещинами будут бороться более кардинальными методами. Удастся ли это - покажет время.

Фото можно посмотреть здесь.

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