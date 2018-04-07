Nordica планирует расширить сферу своей деятельности

По словам председателя правления Nordica Яана Тамма, предприятие сейчас ведет переговоры о сотрудничестве с десятью потенциальными клиентами и в начале следующего зимнего сезона Nordica в порядке субпоставок намерена предложить услуги авиаперевозок в еще трех местах.

На данном этапе в порядке субпоставок принадлежащая Nordic Aviation Group фирма Regional Jet в сотрудничестве с польской LOT предлагает услуги перевозок как компании LOT, так и скандинавской SAS. По словам Тамма, с помощь аналогичных договоров Nordica могла бы продолжить свое расширение.

Хотя подобная структура соподчиненных предприятий может показаться сложной, это, по словам Тамма, является одним из условий стабильности и прибыльности Nordica.

"Если бы у нас был большой рынок в Таллинне, если бы были возможности роста на отечественном рынке, то мы реализовали бы их с большим удовольствием, чем за рубежом. А так усложняется работа и наших пилотов, и наших экипажей. Конечно, это не удобно. Но это необходимо для обеспечения нашей стабильности", - отметил Тамм.