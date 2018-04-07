суббота, 7 апреля 2018 г.
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Nordica планирует расширить сферу своей деятельности

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Самолет Nordica. Иллюстративное фото.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/PM/SCANPIX BALTICS

Эстонская государственная авиакомпания Nordic Aviation Group, работающая под брендом Nordica, в течение года планирует расширить сферу своей деятельности посредством субпоставок — об этом сообщает Forbes.

По словам председателя правления Nordica Яана Тамма, предприятие сейчас ведет переговоры о сотрудничестве с десятью потенциальными клиентами и в начале следующего зимнего сезона Nordica в порядке субпоставок намерена предложить услуги авиаперевозок в еще трех местах.

На данном этапе в порядке субпоставок принадлежащая Nordic Aviation Group фирма Regional Jet в сотрудничестве с польской LOT предлагает услуги перевозок как компании LOT, так и скандинавской SAS. По словам Тамма, с помощь аналогичных договоров Nordica могла бы продолжить свое расширение.

Хотя подобная структура соподчиненных предприятий может показаться сложной, это, по словам Тамма, является одним из условий стабильности и прибыльности Nordica.

"Если бы у нас был большой рынок в Таллинне, если бы были возможности роста на отечественном рынке, то мы реализовали бы их с большим удовольствием, чем за рубежом. А так усложняется работа и наших пилотов, и наших экипажей. Конечно, это не удобно. Но это необходимо для обеспечения нашей стабильности", - отметил Тамм.

Яан Тамм добавил, что в этом году Nordica рассчитывает получить прибыль в размере более миллиона евро.

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