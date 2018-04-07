Отец-одиночка, который выманивал деньги у сердобольных, признан виновным

Прошлым летом телеведущая Катрин Луст опубликовала на своей странице в Facebook просьбу о помощи — находящийся в бедственном положении отец-одиночка из Вильянди Марко Соесоо написал ей о том, что не может найти работу. Луст сообщила в своем посте, что у мужчины нет денег на аренду в следующем месяце. «Речь идет об очень сердечном и хорошем молодом человеке», — она попросила знакомых помочь попавшему в беду с поиском работы.

В прошлом году Марко Соесоо также был гостем телепередачи Roaldi nädal и рассказывал о сложностях жизни отца-одиночки. Приобретший в январе этого года с помощью СМИ известность и сочувствие отец-одиночка теперь получил условное тюремное заключение сроком на год.

В заключении Вильяндиского дома Тартуского уездного суда от 16 марта значится, что Марко Соесоо обращался к общественности с целью получения прибыли, создавая превратное впечатление о реальном положении вещей.

Например, 14 января текущего года он отправил в группу «Нуждающиеся-благотворительность» просьбу о помощи. Администратор группы связался с Соесоо, и тот сообщил, что нуждается в продовольственной и денежной помощи, утверждая также, что его ребенок болен эпилепсией, находится в больнице и по этой причине он не может работать.

Также мужчина прислал фото лежащего на больничной койке ребенка, давая понять, что это его сын. Администратор группы опубликовал присланные Соесоо фото вместе с просьбой о помощи в закрытой группе, в которой состоит более 13 000 членов. В результате 17 человек перевели на расчетный счет Марко Соесоо в общей сложности 365 евро. В действительности ребенок Соесоо на больничном лечении не находился, а на присланных снимках был не его сын.

Получивший деньги посредством мошенничества Соессо сказал Sakala, что все уже обсуждалось в суде и попросил оставить в покое эту тему, добавив, что было, то было, и его частная жизни других не касается.

Катрин Луст сказала, что не знает Соесоо лично, но поделилась в прошлом году его просьбой о помощи, поскольку узнала его историю из передачи Роальда Йоханссена и приняла ее близко к сердцу. Позднее Марко Соесоо поблагодарил ее и сказал, что благодаря ей получил несколько предложений о работе. «Мне очень жаль, что так вышло», — сказала Луст, когда речь зашла о судебном постановлении.

То, что Соесоо не согласился говорить с Sakala о том, что побудило его на такие поступки, по мнению Луст, негативно влияет на всю сферу благотворительности. «Если на самом деле есть маленький мальчик, страдающий эпилепсией, у родителей которого нет денег, то теперь он останется без помощи. Это очень подлый поступок», — сказала телеведущая.

Поскольку очень многие люди помогли Марко Соесоо, по словам Луст, он должен отвечать за свой поступок. «Это не так, что если у тебя хорошая история, то ты согласен говорить, а если плохая, то не комментируешь. Если идешь на телевидение, должен отвечать за все», — отметила ведущая и добавила,что помогая кому-то она не защищена от недобрых дел, которые человек может совершить в дальнейшем.