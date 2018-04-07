Шесть человек погибли при пожаре в Приморье

Пожар произошел на улице Артемовской. Спасатели нашли тела четырех женщин и одного ребенка. Еще один мужчина, выпрыгнувший с балкона, скончался в больнице, передает Lenta.ru.

На месте происшествия проводятся пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.