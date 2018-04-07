Осиновский уходит с поста министра

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил в субботу на съезде партии, что хочет полностью сосредоточиться на деятельности партии, вследствие чего оставляет должность министра здоровья и труда после переговоров по бюджетной стратегии, передает Postimees.
Поскольку в настоящее время идут переговоры по стратегии государственного бюджета, и Осиновский возглавляет делегацию соцдемов на этих переговорах, он считает своей обязанностью довести эти переговоры до конца.
Осиновский перечислил свои достижения на посту министра и добавил, что сделать еще предстоит очень много и вперед нужно двигаться также стремительно, как и раньше.
"Мое чувство ответственности как перед партией, так и перед народом Эстонии требует, чтобы я передал дальше эту эстафетную палочку. Я буду продолжать руководить фракцией Социал-демократической партии в Рийгикогу.", - сказал он.
"Перенос в фокус нашей политической работы наши основные проблемы означает, что в ближайшие 330 дней мне лично придется ежедневно ими заниматься. Однако это невозможно делать, выполняя обязанности министра здоровья и труда. За год до выборов я должен полностью посвятить себя партии. Моя нынешняя сфера ответственности в правительстве слишком важна для Эстонии и, без сомнения, слишком сложна, чтобы работать в ней вполсилы.