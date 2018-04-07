Осиновский уходит с поста министра

Поскольку в настоящее время идут переговоры по стратегии государственного бюджета, и Осиновский возглавляет делегацию соцдемов на этих переговорах, он считает своей обязанностью довести эти переговоры до конца.

Осиновский перечислил свои достижения на посту министра и добавил, что сделать еще предстоит очень много и вперед нужно двигаться также стремительно, как и раньше.

"Мое чувство ответственности как перед партией, так и перед народом Эстонии требует, чтобы я передал дальше эту эстафетную палочку. Я буду продолжать руководить фракцией Социал-демократической партии в Рийгикогу.", - сказал он.