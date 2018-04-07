суббота, 7 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Осиновский уходит с поста министра

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Евгений Осиновский.

ФОТО: Eero Vabamaegi/PM/SCANPIX BALTICS

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил в субботу на съезде партии, что хочет полностью сосредоточиться на деятельности партии, вследствие чего оставляет должность министра здоровья и труда после переговоров по бюджетной стратегии, передает Postimees.

Поскольку в настоящее время идут переговоры по стратегии государственного бюджета, и Осиновский возглавляет делегацию соцдемов на этих переговорах, он считает своей обязанностью довести эти переговоры до конца.

Осиновский перечислил свои достижения на посту министра и добавил, что сделать еще предстоит очень много и вперед нужно двигаться также стремительно, как и раньше.

"Мое чувство ответственности как перед партией, так и перед народом Эстонии требует, чтобы я передал дальше эту эстафетную палочку. Я буду продолжать руководить фракцией Социал-демократической партии в Рийгикогу.", - сказал он.

"Перенос в фокус нашей политической работы наши основные проблемы означает, что в ближайшие 330 дней мне лично придется ежедневно ими заниматься. Однако это невозможно делать, выполняя обязанности министра здоровья и труда. За год до выборов я должен полностью посвятить себя партии. Моя нынешняя сфера ответственности в правительстве слишком важна для Эстонии и, без сомнения, слишком сложна, чтобы работать в ней вполсилы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ