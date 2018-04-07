Сеэдер: лидеры партий не обязательно должны быть в правительстве

Сеэдер сказал радионовостям ERR, что будущее покажет, был ли шаг Осиновского тактическим в контексте будущих выборов, стремлением больше заниматься внутренней деятельностью и предвыборной кампанией или это вызвано внутренней напряженностью и борьбой внутри партии.

"Я смотрю на это в более широком плане, и с точки зрения долгосрочной перспективы и развития эстонского общества мне это очень нравится", - сказал он.

Сеэдер пояснил, что он сам, как лидер входящей в правительство партии, также не является министром, и это позволяет привлекать более широкий круг людей к управлению как партией, так и государством.