Хакеры пытаются обрушить интернет

Для получения доступа к роутерам хакеры используют уязвимость в Smart Install Client - программе, которая позволяет дистанционно модифицировать конфигурацию оборудования. В ходе атаки конфигурацию просто стирают.

На видео показаны последствия взлома. Хакеры, получая доступ к роутерам, публикуют сообщение "PWNED" (искаженное "owned" - "вас поимели") и изображение американского флага.

IT-специалист Александр Литреев указывает, что Cisco выпустила патч для устранения этой критической уязвимости, но применили его далеко не все.

Embedi сообщает, что в ходе экспресс-сканирования интернета выявлено 250 тысяч уязвимых устройств и 8,5 миллиона устройств, у которых открыт порт, через который злоумышленники получают доступ к исполнению команды Smart Install Client.

По утверждению Здольникова, сейчас интернет сканирует бот, который вырубает все роутеры, к которым может получить доступ. В его канале приводится список уязвимых устройств, в нем 17 моделей роутеров Cisco.

Самая знаменитая выходка хакеров, которую приписывают группировке Dragonfly - ряд вторжений в компьютеры электрических компаний и АЭС по всему миру.

С начала 2017 года Symantec отследила около 100 таких взломов, половина из которых произошла в США. Таким образом, у Dragonfly, вероятно, есть возможности для управления системами контроля электросетей, включающими механизмы замыкания электроцепей, делали вывод специалисты.

В сентябре 2017 года издание The Daily Beast уточняло, что акции хакеров из Dragonfly напоминают скорее исследовательские этапы, на которых они просто пытаются получить доступ к сетям организаций-мишеней: "До сих пор вторжения представляли собой сбор разведданных - технических диаграмм, паролей, отчетов, шифровальных ключей - в основном из административных сетей, которые не контролируют оборудование".