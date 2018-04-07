Лиги: маневр Осиновского — безответственный

Лиги написал в социальных сетях, что Евгений Осиновский не берет на себя ответственность: для него важна лишь предвыборная кампания, а не реальная работа.

«Это решение безответственно, но с учетом такого рабочего и жизненного опыта это не такой уж сюрприз. Если человек занимает высокую позицию в партийном избирательном списке, то его представление о том, что высокие государственные должности - второстепенная часть партийной работы, и занимать их стоит в то время, пока не проводится избирательная кампания, - даже логично», - сказал Лиги.

По его словам, Осиновский повел себя точно так же в 2015 году, когда с первого дня погрузился во внутрипартийную борьбу за власть и против правительства и в качестве партийного маневра уволил новоиспеченных министров. «Теперь государство должно оплатить очередную замену министра на неопытного - и все это в интересах партии, мотив даже не скрывают. Нужно поднять рейтинг и заниматься кампанией, а не работой. И преемник сможет только учиться на новом посту, а не занимать его», — написал Лиги.