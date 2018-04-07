В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Кувуклия - небольшая часовня, сооруженная, как считается, над местом погребения Иисуса Христа. Огонь сходит к верующим ежегодно во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, который передает святыню тысячам паломников, собирающихся в этот день в храме и снимающих весь процесс на смартфоны и видео, пишет Newsru.com.

В Эстонию благодатный огонь доставит председатель правления НКО "Русский дом" Евгений Томберг. Благодатный огонь должен прибыть к 16 часам в воскресенье в собор Александра Невского в Таллинне.

В начале марта армянский священник Самвэл Агоян, которому, по его словам, трижды довелось присутствовать в кувуклии при зажигании благодатного огня накануне православной Пасхи, рассказал, что связки восковых свечей зажигают от масляной лампады и ничего мистического в благодатном огне нет. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", - пояснил армянский священнослужитель.