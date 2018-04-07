В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. От появившегося в кувуклии огня зажигали связки из 33 свечей - по возрасту Христа.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Кувуклия - небольшая часовня, сооруженная, как считается, над местом погребения Иисуса Христа. Огонь сходит к верующим ежегодно во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, который передает святыню тысячам паломников, собирающихся в этот день в храме и снимающих весь процесс на смартфоны и видео, пишет Newsru.com.
В Эстонию благодатный огонь доставит председатель правления НКО "Русский дом" Евгений Томберг. Благодатный огонь должен прибыть к 16 часам в воскресенье в собор Александра Невского в Таллинне.
В начале марта армянский священник Самвэл Агоян, которому, по его словам, трижды довелось присутствовать в кувуклии при зажигании благодатного огня накануне православной Пасхи, рассказал, что связки восковых свечей зажигают от масляной лампады и ничего мистического в благодатном огне нет. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", - пояснил армянский священнослужитель.
Впервые благодатный огонь описал русский монах Даниил, совершивший паломничество на Святую Землю в начале XII века. "И когда минул девятый час и начали петь проходную песнь "Господу поем", тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом той церкви, и пошел дождь небольшой над Гробом Святым, и смочил нас хорошо, стоящих на Гробе. И тогда внезапно воссиял Свет Святой в Гробе Cвятом: вышло блистание страшное и светлое из Гроба Господня Святого", - писал он.