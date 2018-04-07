Зоозащитники потребовали расследовать смерть животных Скрипаля

В организации уверены, что вина за случившееся лежит на британских властях. «Смерть животных – еще одна трагедия в этой ужасной истории», — сказала Аллен и подчеркнула, что полицейские не имели права оставлять в закрытом доме морских свинок, передает Lenta.ru.

О гибели животных сообщили в полиции 6 апреля. Грызуны умерли от обезвоживания, поскольку несколько дней дом был опечатан. Черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк обнаружили в состоянии стресса и отправили в лабораторию химического оружия Портон-Даун. Ветеринар решил его усыпить, чтобы облегчить страдания животного.