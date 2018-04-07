Ратас прокомментировал отставку Осиновского

"Такие решения может принимать каждый партнер по коалиции и его председатель", - прокомментировал он отставку Осиновского порталу ERR, - конечно, с точки зрения правительства, всегда легче, когда лидеры партий являются и членами правительства. <...> Я абсолютно убежден, что мы сможем работать с этой коалицией и дальше".

Ратас добавил, что был в курсе намерения Осиновского, но о новых кандидатах на пост министра разговора пока не было.