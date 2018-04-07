суббота, 7 апреля 2018 г.
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Ратас прокомментировал отставку Осиновского

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Юри Ратас

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Юри Ратас, комментируя решение министра здоровья и труда Евгения Осиновского уйти с поста министра, заверил, что действующая коалиция продолжит работу.

"Такие решения может принимать каждый партнер по коалиции и его председатель", - прокомментировал он отставку Осиновского порталу ERR, - конечно, с точки зрения правительства, всегда легче, когда лидеры партий являются и членами правительства. <...> Я абсолютно убежден, что мы сможем работать с этой коалицией и дальше".

Ратас добавил, что был в курсе намерения Осиновского, но о новых кандидатах на пост министра разговора пока не было.

Премьер-министр также сказал, что отставка Осиновского не повлияет на бюджетную стратегию, потому что лидер социал-демократов обещал ему, что он останется членом правительства, по крайней мере, до согласования бюджетной стратегии.

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