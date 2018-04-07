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Галерея: Партия зеленых проводит общее собрание

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В субботу утром в таллиннском конференц-центре Bliss началось общее собрание Партии зеленых Эстонии.

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии, отметив, что в программе мероприятия обсуждение предвыборной платформы партии на предстоящих выборах в Рийгикогу и в Европейский парламент, обзор деятельности правления партии и молодежного собрания «зеленых».

На последнем собрании совета уполномоченных Партии зеленых 17 марта рассматривались ключевые пункты предстоящих выборов. На общем собрании в субботу также пойдет речь о предвыборной кампании, но в уже более широком контексте.

Как пояснил член правления партии Йоонас Лакс, зеленые хотят озвучить ряд острых проблем в эстонском обществе.

«Следует работать во имя того, чтобы сформировать стратегию отказа в Эстонии от сланцевой энергетики. Что касается проекта Rail Baltic, то по оценке зеленых, трасса магистрали должна пройти по уже имеющейся железной дороге. В числе прочих приоритетов зеленых приостановка вырубки лесов и возмещение уже нанесенного природе Эстонии ущерба, а также применение экологических инноваций, повышение производительности с минимальным ущербом для окружающей среды».

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