Галерея: Партия зеленых проводит общее собрание

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии, отметив, что в программе мероприятия обсуждение предвыборной платформы партии на предстоящих выборах в Рийгикогу и в Европейский парламент, обзор деятельности правления партии и молодежного собрания «зеленых».

На последнем собрании совета уполномоченных Партии зеленых 17 марта рассматривались ключевые пункты предстоящих выборов. На общем собрании в субботу также пойдет речь о предвыборной кампании, но в уже более широком контексте.

Как пояснил член правления партии Йоонас Лакс, зеленые хотят озвучить ряд острых проблем в эстонском обществе.