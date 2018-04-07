Попавший в беду на Чудском озере прошел по льду и болоту десятки километров

Вчера около девяти часов вечера пограничникам позвонил мужчина, заблудившийся неподалеку от Чудского озера в болотистой местности рядом с деревней Праага. Поскольку время было позднее и уже стемнело, попавший в беду не мог определить, где находится. Установить его местонахождение пограничникам удалось с помощью позиционирования мобильного телефона, пишет Tartu Postimees.

Как выяснилось, утром он отправился на Чудское озеро в Варнья на рыбалку. Но, поскольку во льду образовалась трещина, из-за чего десятки рыбаков оказались в ловушке, он решил сделать крюк и направился в сторону Меэрапалу. С собой у мужчины был компас, он попытался через Меэрапалу вернуться в Варнья, но в сумерках заблудился на болотистом участке между реками Калли и Эмайыги. Добравшись до реки Кооза, он понял, что самостоятельно на сушу уже не выберется, и тогда достал из кармана телефон и вызвал помощь.

На вызов отреагировали варньяский патруль и команда пограничников из Мехикоорма на амфибии-вездеходе. С помощью позиционирования мобильного телефона и осветительных ракет удалось быстро установить местонахождение попавшего в беду рыбака. Не прошло и часа, как мужчина был найден, его взяли на борт и доставили на сушу.

Прошагавший за день более тридцати километров был, конечно, уставшим, но в помощи медиков не нуждался. Несмотря на то, что, переходя реки и бродя кругами в темноте, мужчина неоднократно подвергал свою жизнь опасности, этот случай, по словам руководителя оперативной службы Лыунаской префектуры Арго Турба, является хорошим примером того, как нужно действовать, если вы попали в беду. «У человека был с собой мобильный телефон. Потеряв ориентир, он связался с погранохраной. Неразумно кружить по опасной болотистой местности в темноте и надеяться отыскать правильный ориентир собственными силами», - сказал он.