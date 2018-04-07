Картина дня: отставка Осиновского, гибель водителя BMW и трагедия в Канаде

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями субботы.
Осиновский уходит с поста министра
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил в субботу на съезде партии, что хочет полностью сосредоточиться на деятельности партии, вследствие чего оставляет должность министра здоровья и труда после переговоров по бюджетной стратегии. Читайте далее...
Водитель съехавшего с обрыва BMW найден мертвым
В ночь с четверга на пятницу автомобиль марки BMW съехал с плитнякового берегового обрыва на полуострове Пакри в море. В 9.50 утра полиция обнаружила на берегу, недалеко от места происшествия, труп мужчины. Читайте далее...
Минимум 14 погибших: в Канаде разбился автобус с молодежной хоккейной командой
Автобус с игроками молодежной хоккейной команды попал в ДТП в Канаде, погибли не менее 14 человек, передает CBC. В автобусе на игру ехала команда Humboldt Broncos. Официально личности погибших пока не называются, власти сначала должны уведомить родственников. Читайте далее...
Отец-одиночка, который выманивал деньги у сердобольных, признан виновным
Марко Соесоо, отец-одиночка из Вильянди, ранее уже обращавшийся за помощью, опубликовал в группе Facebook «Нуждающиеся-благотворительность» (Abivajajad-heategevus) просьбу о помощи, утверждая, что его ребенок болен эпилепсией, находится в больнице и по этой причине он не может работать. Его утверждения не соответствовали действительности. Читайте далее...
Жуткое видео: Африка раскалывается надвое
В Кении в земле появилась гигантская трещина. Колоритный разлом заставил журналистов писать о том, что он раскалывает Африку надвое: если его продолжить в обе стороны, то Сомали, часть Эфиопии, Кении и Танзании отделятся от Африки и образуют новый континент. Но ученые недовольны подобным освещением проблемы. Читайте далее...
Шесть человек погибли при пожаре в Приморье
В результате пожара в доме в Уссурийске погибли шесть человек. Среди них был один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК по Приморскому краю. Читайте далее...
Прогноз радует: весна вступает в свои права
В начале следующей недели в Эстонии по ночам еще сохранится прохладная погода, местами пройдет дождь, однако дневная температура воздуха все чаще будет подниматься выше 5°С. Читайте далее...
Ратас прокомментировал отставку Осиновского
Премьер-министр Юри Ратас, комментируя решение министра здоровья и труда Евгения Осиновского уйти с поста министра, заверил, что действующая коалиция продолжит работу. Читайте далее...
Лиги: маневр Осиновского — безответственный
По оценке члена Рийгикогу Юргена Лиги (Партия Реформ), решение Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия) уйти с поста министра здоровья и труда — безответственно, хотя и не удивительно. Читайте далее...
Галерея: Андреса Аммаса провожают в последний путь
Сегодня в Хаапсалу проводили в последний путь внезапно скончавшегося политика, журналиста, преподавателя и директора школы Андреса Аммаса. Читайте далее...
Беглый Пучдемон хотел укрыться в России
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность отправиться в Россию перед тем, как его задержали в Германии. О планах Пучдемона рассказали источники испанской El Mundo. Читайте далее...