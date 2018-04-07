Картина дня: отставка Осиновского, гибель водителя BMW и трагедия в Канаде

Осиновский уходит с поста министра

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил в субботу на съезде партии, что хочет полностью сосредоточиться на деятельности партии, вследствие чего оставляет должность министра здоровья и труда после переговоров по бюджетной стратегии. Читайте далее...

Водитель съехавшего с обрыва BMW найден мертвым

В ночь с четверга на пятницу автомобиль марки BMW съехал с плитнякового берегового обрыва на полуострове Пакри в море. В 9.50 утра полиция обнаружила на берегу, недалеко от места происшествия, труп мужчины. Читайте далее...

Минимум 14 погибших: в Канаде разбился автобус с молодежной хоккейной командой

Автобус с игроками молодежной хоккейной команды попал в ДТП в Канаде, погибли не менее 14 человек, передает CBC. В автобусе на игру ехала команда Humboldt Broncos. Официально личности погибших пока не называются, власти сначала должны уведомить родственников. Читайте далее...

Отец-одиночка, который выманивал деньги у сердобольных, признан виновным

Марко Соесоо, отец-одиночка из Вильянди, ранее уже обращавшийся за помощью, опубликовал в группе Facebook «Нуждающиеся-благотворительность» (Abivajajad-heategevus) просьбу о помощи, утверждая, что его ребенок болен эпилепсией, находится в больнице и по этой причине он не может работать. Его утверждения не соответствовали действительности. Читайте далее...

Жуткое видео: Африка раскалывается надвое

В Кении в земле появилась гигантская трещина. Колоритный разлом заставил журналистов писать о том, что он раскалывает Африку надвое: если его продолжить в обе стороны, то Сомали, часть Эфиопии, Кении и Танзании отделятся от Африки и образуют новый континент. Но ученые недовольны подобным освещением проблемы. Читайте далее...

Шесть человек погибли при пожаре в Приморье

В результате пожара в доме в Уссурийске погибли шесть человек. Среди них был один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК по Приморскому краю. Читайте далее...

Прогноз радует: весна вступает в свои права

В начале следующей недели в Эстонии по ночам еще сохранится прохладная погода, местами пройдет дождь, однако дневная температура воздуха все чаще будет подниматься выше 5°С. Читайте далее...

Ратас прокомментировал отставку Осиновского

Премьер-министр Юри Ратас, комментируя решение министра здоровья и труда Евгения Осиновского уйти с поста министра, заверил, что действующая коалиция продолжит работу. Читайте далее...

Лиги: маневр Осиновского — безответственный

По оценке члена Рийгикогу Юргена Лиги (Партия Реформ), решение Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия) уйти с поста министра здоровья и труда — безответственно, хотя и не удивительно. Читайте далее...

Галерея: Андреса Аммаса провожают в последний путь

Сегодня в Хаапсалу проводили в последний путь внезапно скончавшегося политика, журналиста, преподавателя и директора школы Андреса Аммаса. Читайте далее...

Беглый Пучдемон хотел укрыться в России