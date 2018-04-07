Представитель правоохранительных органов сообщил, что пострадали более 30 человек, шесть из них получили опасные для жизни ранения. Предполагаемый преступник застрелился на месте происшествия.

Телеканал N-tv сообщил о 50 пострадавших. Эти данные официально не подтверждены.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.

На кадрах, снятых с верхнего этажа дома по соседству, видно, что автомобиль наехал на посетителей уличного кафе в центре города, разбрасывая в разные стороны столики и стулья. Судя по фото, это был минивэн темного цвета, пишет Newsru.com.

В хронике с места ЧП Rheinische Post сообщает, что полицейские ищут поблизости взрывчатку. Также газета не исключает, что большое число полицейских в центре города может быть связано с поисками второго злоумышленника.

Предполагаемый преступник покончил с собой на месте происшествия, пишет Reuters со ссылкой на представителя полиции. При этом собеседник агентства подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.

Около 17:40 по местному времени (18:40 по Эстонии) полиция сообщила, что других злоумышленников в Мюнестере нет и опасность, скорее всего, миновала.