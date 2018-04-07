В Мюнстере фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном в старой части города. Место происшествия оцеплено, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 6 апреля, полиция Мюнстера, подтвердив, что есть погибшие и раненые, передает DW. Около 19:00 по Эстонии AFP привело первые официальные данные о жертвах: в полиции сообщили о четырех погибших - вероятно, с учетом смерти водителя, который покончил с собой.
Представитель правоохранительных органов сообщил, что пострадали более 30 человек, шесть из них получили опасные для жизни ранения. Предполагаемый преступник застрелился на месте происшествия.
Телеканал N-tv сообщил о 50 пострадавших. Эти данные официально не подтверждены.
#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort— Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.
На кадрах, снятых с верхнего этажа дома по соседству, видно, что автомобиль наехал на посетителей уличного кафе в центре города, разбрасывая в разные стороны столики и стулья. Судя по фото, это был минивэн темного цвета, пишет Newsru.com.
#muenster #münster #kiepenkerl erste Bilder aus Münster pic.twitter.com/w7oaTMu6sF— Sebastian Micheel (@SebastianMichee) 7 апреля 2018 г.
В хронике с места ЧП Rheinische Post сообщает, что полицейские ищут поблизости взрывчатку. Также газета не исключает, что большое число полицейских в центре города может быть связано с поисками второго злоумышленника.
Предполагаемый преступник покончил с собой на месте происшествия, пишет Reuters со ссылкой на представителя полиции. При этом собеседник агентства подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.
Около 17:40 по местному времени (18:40 по Эстонии) полиция сообщила, что других злоумышленников в Мюнестере нет и опасность, скорее всего, миновала.
Новость дополняется!
Possible terror attack in #Münster, Germany. Van drives into crowd.#Muenster #Germany #SaturdayMorning pic.twitter.com/NKA3e34AMB— ABL 2019 🇨🇦 (@LibLaugh) 7 апреля 2018 г.