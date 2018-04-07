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Фото: в Мюнстере фургон въехал в толпу, есть жертвы, не менее 30 пострадавших Водитель покончил с собой

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В Мюнстере фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном в старой части города. Место происшествия оцеплено, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 6 апреля, полиция Мюнстера, подтвердив, что есть погибшие и раненые, передает DW. Около 19:00 по Эстонии AFP привело первые официальные данные о жертвах: в полиции сообщили о четырех погибших - вероятно, с учетом смерти водителя, который покончил с собой.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что пострадали более 30 человек, шесть из них получили опасные для жизни ранения. Предполагаемый преступник застрелился на месте происшествия.

Телеканал N-tv сообщил о 50 пострадавших. Эти данные официально не подтверждены.

На кадрах, снятых с верхнего этажа дома по соседству, видно, что автомобиль наехал на посетителей уличного кафе в центре города, разбрасывая в разные стороны столики и стулья. Судя по фото, это был минивэн темного цвета, пишет Newsru.com.

В хронике с места ЧП Rheinische Post сообщает, что полицейские ищут поблизости взрывчатку. Также газета не исключает, что большое число полицейских в центре города может быть связано с поисками второго злоумышленника.

Предполагаемый преступник покончил с собой на месте происшествия, пишет Reuters со ссылкой на представителя полиции. При этом собеседник агентства подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.

Около 17:40 по местному времени (18:40 по Эстонии) полиция сообщила, что других злоумышленников в Мюнестере нет и опасность, скорее всего, миновала.

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