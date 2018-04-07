суббота, 7 апреля 2018 г.
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Видео: направлявшийся из России танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора

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В отличие от хрупкого особняка, танкер видимых повреждений не получил.

ФОТО: GURCAN OZTURK/AFP

В Босфоре танкер с заклинившим рулем встал поперек пролива и врезался в исторический особняк на берегу, передает Reuters. На кадрах CNN Turk видно, что удар носовой части 225-метрового танкера Vitaspirit пришелся по второму и третьему этажам здания, которые были почти полностью уничтожены.

ЧП произошло в субботу днем. Танкер потерял управление недалеко от моста Мехмеда Фатиха (Завоевателя) и направился к берегу. Там он врезался в красный деревянный особняк середины XVIII века - поместье Hekimbasi Salih Efendi, которое до инцидента сдавалось для проведения концертов, свадеб и других торжественных мероприятий, передает Newsru.com.

Момент инцидента удалось во всех деталях заснять споттерам на берегах Босфора. По неофициальным данным, Vitaspirit направлялся из России в египетский порт Александрию.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, но желающим устроить корпоратив на берегу пролива придется подыскать иное место.

После ЧП движение по Босфору в обе стороны было заблокировано. На помощь застрявшему танкеру выслали несколько буксиров. В отличие от хрупкого особняка, танкер видимых повреждений не получил.

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