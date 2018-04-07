Видео: направлявшийся из России танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора

ЧП произошло в субботу днем. Танкер потерял управление недалеко от моста Мехмеда Фатиха (Завоевателя) и направился к берегу. Там он врезался в красный деревянный особняк середины XVIII века - поместье Hekimbasi Salih Efendi, которое до инцидента сдавалось для проведения концертов, свадеб и других торжественных мероприятий, передает Newsru.com.

Момент инцидента удалось во всех деталях заснять споттерам на берегах Босфора. По неофициальным данным, Vitaspirit направлялся из России в египетский порт Александрию.

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma anı... pic.twitter.com/6ba8IBTjbB — Neden TT oldu? (@nedenttoldu) 7 апреля 2018 г.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, но желающим устроить корпоратив на берегу пролива придется подыскать иное место.

Historic Hekimbaşı Salihefendi mansion heavily damaged. Malta flag Vitaspirit likely getting towed to Büyükdere for legal procedure. pic.twitter.com/wMGo8Xf7jk — Yörük Işık (@YorukIsik) 7 апреля 2018 г.