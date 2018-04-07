Галерея: что происходит на кольце Виру?

Одна из сквозных тем проходящего на этой неделе музыкального фестиваля Tallinn Music Week (TMW) - город, ориентированный на людей, в котором есть место для творчества, инноваций и разного рода предприимчивости.

С 5 по 8 апреля на кольце Виру можно увидеть инсталляцию, которая обращает внимание на тот факт, что в течение следующей пары лет центр Таллинна, где будут перестраивать главную улицу, ждут большие перемены.