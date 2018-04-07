На Сааремаа ребенок утонул в домашнем пруду

По предварительной информации, ребенок вышел на замерзший пруд во дворе своего дома. Родственники смогли вытащить его из-подо льда и попытались его спасти. Реанимировать ребенка пытались и прибывшие на место спасатели и скорая, но, к сожалению, вернуть его к жизни не удалось.

Спасательный департамент напоминает, что оставлять детей без присмотра у водоемов нельзя, независимо от того, есть ли на воде лед или нет. Присутствие родителей необходимо, поскольку ребенок не осознает опасность в той же мере, что и взрослые. Кроме того, спасатели призывают родителей поговорить с детьми и объяснить им опасность нахождения вблизи водоемов и как нужно вести себя у воды.

Если вы заметите нуждающегося в помощи или вам самим понадобится помощь, необходимо при первой возможности позвонить по экстренному номеру 112. Если вы сами решите помочь провалившемуся под лед, приближаться к нему следует по тропинке, по которой уже ходили, попавшему в беду следует протянуть веревку, доску, куртку или другой предмет. Если вы подойдете к краю проруби и протянете руку, рискуете сами провалиться под лед. Тогда в опасности будет уже не одна, а две человеческие жизни.