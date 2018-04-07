В наезде на посетителей кафе в Мюнстере подозревают немца с психическими отклонениями

По уточненным данным, в результате наезда на людей на улице в центре Мюнстера погибли четыре человека, не менее 20 пострадали. Шестеро госпитализированы в критическом состоянии. Мужчина, совершивший наезд, застрелился на месте происшествия, передает DW.

SZ со ссылкой на источники в полиции утверждает, что нападение совершил гражданин ФРГ с психическими отклонениями - некто Йенс Р. 1969 года рождения. Речи о теракте с исламистской подоплекой не идет, отметило издание со ссылкой на собственные источники в полиции.

Газета Rheinische Post, источники которой ранее указывали на высокую вероятность теракта, пишет, что ясности в причинах произошедшего нет.

В субботу во второй половине дня водитель минивэна протаранил столики уличного кафе в центре Мюнстера - города на западе Германии в земле Северный Рейн - Вестфалия. Поступали данные о поиске двух сообщников злоумышленника или взрывчатки, полиция проверяет эту информацию.