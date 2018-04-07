Саакашвили рассказал о своей новой работе в Нидерландах

«Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями», — отметил политик. По его словам, в академии «очень классный коллектив», который впечатлил его «хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями».

Саакашвили выразил надежду на то, что ему не придется долго читать лекции. «Опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации», — добавил он.

Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды 14 февраля. Газета NU.nl сообщала, что до этого он подал в Министерство безопасности и юстиции страны запрос на разрешение приехать. Издание отмечало, что супруга политика Сандра Рулофс является подданной Нидерландов.