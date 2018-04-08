Крестный ход в центре Таллинна: Эстония празднует православную Пасху

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий обратился с пасхальным посланием. Приводим его в полном объеме:

Дорогие отцы, братия и сестры!

Христос Воскресе!

В День, когда Православная Церковь ликует о Воскресшем Христе Спасителе, сердечно поздравляю всех вас с Праздником всех праздников – со Светлым Христовым Воскресением!

Сердцем услышьте первые слова Воскресшего Спасителя, сказанные Им Женам-Мироносицам: «Радуйтеся!» Я радуюсь вместе с Вами о Воскресшем Христе! И эта Радость превосходит все остальные радости сердца моего!

Сегодня все здороваются друг с другом: «Христос Воскресе!», а отвечают: «Воистину Воскресе!» Это и есть главная весть и смысл христианской Пасхи – Христос Воскресе!

К сожалению, некоторые христиане в слове «Пасха» слышат только ликующие нотки величайшего церковного праздника Воскресения Христова и не чувствуют страданий Голгофы – Воскресение Христово неотделимо от искупительных страданий и крестной смерти Христа Спасителя! Радость Воскресения к нам пришла через Крест Христов: Се бо прииде Крестом радость всему миру! – поём мы в пасхальной песни «Воскресение Христово видевше».

Путём смирения, путём крайнего самоуничижения – ради нашего спасения, Господь добровольно пошёл на крестный подвиг, но маловеры не хотят оценить и понять эту тайну искупления человеческого рода. Враги нашей веры злобными насмешками стараются Истину поколебать. И если бы жизнь Спасителя ограничилась бы только одними страданиями и смертью и не было бы Воскресения Его из мертвых, то что бы мы могли сказать нашим врагам в их радостной злобе? Апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор15, 14). А Христос Воскрес, дорогие братья и сестры! Стало быть, наша вера крепка – Христос Воскресе!

Бог пребывает в нас, если мы имеем Любовь! Кто не любит, тот не познал Бога (1 Ин. 4, 8). «Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу: потому что Христос благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего, а во Христе – Бог», – говорит святитель Игнатий (Брянчанинов). Эти слова святителя Игнатия напомнили мне о священнике Валерии Поведском, который, живя по заповедям Божией любви, поддержал меня в самые тяжкие моменты жизни, с большой любовью наставляя и утешая меня в скорбях своими письмами: «Всё, что выпало на Вашу долю, выпало по всеблагому Промыслу Божию. Господь любит Вас…, ибо Он выделил Вас в Ваших скорбях из нашего общего числа… Желаю Вам той неизречённой радости, которая ждёт всякого уповающего на Господа!» Именно с отцом Валерием мы много говорили о заповеди Божией – возлюби ближнего твоего, как самого себя. И мне, пережившему нелёгкие жизненные испытания, было, о чём поразмышлять…