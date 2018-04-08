СМИ: Сергей Скрипаль пришел в сознание

Британская газета со ссылкой на собственные источники утверждает, что вариант переезда в США обсуждается, чтобы избежать новых попыток убийства Скрипалей. Химическую атаку в Солсбери, в результате которой Сергей и Юлия Скрипаль впали в кому, британские следователи рассматривают именно как покушение на убийство. По данным экспертов, для этого применялось отравляющее вещество типа "Новичок", разработки которого велись в СССР. В организации атаки обвиняют Россию. В Москве категорически отрицают причастность, пишет Newsru.com.

Вопрос о возможной смене места жительства пока обсуждается с ЦРУ. The Times указывает, что Скрипали могут выбрать в качестве места переселения и другую страну - Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, как передает ТАСС, наиболее очевидным местом являются США.

Британский МИД пока никак не комментировал данную информацию.